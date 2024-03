Jiangsu Sihuan Biology Aktie: Quo vadis?

Das Internet hat eine große Wirkung auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Jiangsu Sihuan Bioengineering wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Es gibt kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Jiangsu Sihuan Bioengineering-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Sihuan Bioengineering auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Biotechnologie". Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.