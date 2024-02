Jiangsu Sihuan Biology Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Jiangsu Sihuan Bioengineering wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Jiangsu Sihuan Bioengineering in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Sihuan Bioengineering eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Sihuan Bioengineering eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Jiangsu Sihuan Bioengineering derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,72 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Sihuan Bioengineering liegt mit einem Wert von 922,78 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.