Jiangsu Sihuan Biology Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Dividende von Jiangsu Sihuan Bioengineering steht derzeit im Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,49 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Sihuan Bioengineering liegt bei 922,78, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Biotechnologie" entspricht. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Sihuan Bioengineering in den letzten Tagen neutral. Es gab weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Sihuan Bioengineering derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,93 CNH, während der Kurs der Aktie (3,32 CNH) um +13,31 Prozent darüber liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 3,32 CNH, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert ausweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".