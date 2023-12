Jiangsu Sihuan Biology Aktie: Abwarten

Derzeitiger Trend der Jiangsu Sihuan Bioengineering Aktie

Investoren, die derzeit in die Aktie von Jiangsu Sihuan Bioengineering investieren, erzielen eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %. Dies bedeutet, dass der Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie um 1,47 Prozentpunkte geringer ausfällt. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Jiangsu Sihuan Bioengineering Aktie derzeit bei 3,47 CNH, was einer Abweichung von +8,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,84 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Jiangsu Sihuan Bioengineering war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Sihuan Bioengineering Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 81 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 44,12, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jiangsu Sihuan Bioengineering.