Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Aktie: Das ist ein Knall!

Die Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -36,06 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -19,33 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials beträgt aktuell 736. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" ist dieses KGV weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Aktienkursrendite hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,97 Prozent erzielt, was 25,39 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials-Aktie zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse führt.