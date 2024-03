Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen, weshalb wir dem Signal eine neutrale Bewertung zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials mit einer Rendite von -46,17 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche liegt die Rendite bei -20,83 Prozent, wobei Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials mit 25,34 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials-Aktie beträgt aktuell 55, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 41,35). Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem neutralen Rating für Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Trotzdem zeigten automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.