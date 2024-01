Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials: Aktienanalyse und Bewertung

Die Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,48 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 9,98 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 7,75 CNH liegt. Dieser Abstand von -22,34 Prozent führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 8,45 CNH ergibt sich eine negative Differenz von -8,28 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund daher "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials derzeit bei 736,52, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auch aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,88 Prozent erzielt hat, was 27,5 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Behälter & Verpackung" weist die Aktie eine Unterperformance auf. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auch auf dieser Ebene insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials-Aktie aktuell keine überzeugende Performance bietet und daher von der Redaktion neutral bewertet wird.