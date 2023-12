Jiangsu Shentong Valve Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien oft ein höheres KGV aufweisen. Das KGV von Jiangsu Shentong Valve liegt mit 21,09 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen", was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Jiangsu Shentong Valve mit -11,56 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von -1,08 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Jiangsu Shentong Valve mit 10,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 11,36 CNH für den Schlusskurs der Jiangsu Shentong Valve-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,11 CNH, was einem Unterschied von -2,2 Prozent entspricht. Daher wird eine neutrale Bewertung auf charttechnischer Basis vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt von 10,49 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jiangsu Shentong Valve festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Jiangsu Shentong Valve daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.