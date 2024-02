Jiangsu Shagang Aktie: Wirklich lohnenswert?

Jiangsu Shagang-Aktie: Bewertung und Analyse

Die Dividendenrendite von Jiangsu Shagang liegt derzeit bei 1,26 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Shagang-Aktie liegt derzeit bei 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Jiangsu Shagang derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der Kurs der Aktie liegt sowohl in Bezug auf den GD200 als auch auf den GD50 unter dem Trendsignal, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt ist die Aktie von Jiangsu Shagang gemäß der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse mit einer "Neutral"-Bewertung angemessen eingeschätzt.