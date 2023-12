Jiangsu Shagang Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um den überkauften oder überverkauften Zustand eines Titels zu bewerten. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristige Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Jiangsu Shagang. Der RSI7 liegt derzeit bei 46,67 Punkten und zeigt somit an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 73,08, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Jiangsu Shagang-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,62 Prozent erzielt, was 1,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,22 Prozent, und Jiangsu Shagang liegt aktuell 1,59 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,73 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Jiangsu Shagang. In den Diskussionen über das Unternehmen waren die Anleger an sechs Tagen vor allem positiv und an sieben Tagen eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Shagang daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.