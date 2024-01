Jiangsu Shagang Aktie: Jetzt geht’s los!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen ein grünes Signal, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Jiangsu Shagang diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Shagang einen Wert von 44 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält Jiangsu Shagang eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe und wird weder als unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Jiangsu Shagang liegt bei 38,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und bei 68,75 liegt, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Jiangsu Shagang mit einer Rendite von -6,62 Prozent eine bessere Performance auf. Ähnlich verhält es sich in der "Metalle und Bergbau"-Branche, wo die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -6,63 Prozent lag und Jiangsu Shagang mit einer Rendite von 0 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.