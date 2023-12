Jiangsu Shagang Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Jiangsu Shagang in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu dem Unternehmen deutet darauf hin, dass es weniger im Fokus der Anleger steht. Die Aufmerksamkeit für Jiangsu Shagang nimmt ab, was zu einer insgesamt negativen Stimmung und einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Shagang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,05 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,83 CNH liegt, was einer Differenz von -5,43 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert von 3,94 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Jiangsu Shagang in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,62 Prozent, was eine Outperformance von +1,59 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Shagang mit 44,73 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie ist also weder unter- noch überbewertet.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Jiangsu Shagang-Aktie, wobei die Einschätzungen aus den verschiedenen Analysemethoden zu unterschiedlichen Bewertungen führen.