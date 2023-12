Jiangsu Shagang Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral für die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Shagang diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividenden schüttet Jiangsu Shagang derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 0,69 Prozentpunkte (1,26 % gegenüber 1,95 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Jiangsu Shagang mit -6,62 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 2 Prozent höher. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,2 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Jiangsu Shagang um 1,58 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Jiangsu Shagang liegt derzeit bei 70,59, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 75 ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich dadurch für den RSI die Einstufung "Schlecht".

