Jiangsu Shagang Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Diskussionen über Jiangsu Shagang auf den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion betrachtet das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen und die Aktie als angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt einen Wert von 4,05 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,78 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,94 CNH, was einer Abweichung von -4,06 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Zusammenfassend wird Jiangsu Shagang auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite beträgt 1,26 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Jiangsu Shagang für dieses Kriterium daher ein "Schlecht"-Rating.