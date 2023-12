Jiangsu Shagang Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Aktie von Jiangsu Shagang weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,73 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Shagang von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Diskussionen und Kommentare über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt jedoch eine negative Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist gesunken und die Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine negative Abweichung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen weist auf ein neutrales Rating hin.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Jiangsu Shagang-Aktie auf Basis fundamentaler und technischer Kriterien.