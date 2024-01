Jiangsu Shagang Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft gilt. Der RSI von Jiangsu Shagang liegt bei 38,46 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,75 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Jiangsu Shagang wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer positiven Stimmungsänderung führte. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Shagang liegt bei 44, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Jiangsu Shagang mit einer Rendite von -6,62 Prozent über dem Durchschnitt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.