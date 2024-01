Jiangsu Sanfangxiang Industry Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bei Jiangsu Sanfame Polyester Material festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Jiangsu Sanfame Polyester Material eine Performance von -19,14 Prozent. Im Branchenvergleich der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche zeigt sich eine Underperformance von -23,99 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -25,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Sanfame Polyester Material beträgt 6,07 Prozent, was 3,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von den Analysten als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Häufung von negativen Meinungen in den letzten beiden Wochen. Die aktuellen Kommentare und Meinungen sind größtenteils neutral. Aufgrund dieser Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

