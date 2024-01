Jiangsu Sanfangxiang Industry Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation zu setzen. Bei Jiangsu Sanfame Polyester Material wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die sich um den Aktienmarkt drehen. In den letzten zwei Wochen wurde über Jiangsu Sanfame Polyester Material eher neutral diskutiert. An einem Tag überwogen positive Themen, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,67 CNH für den Schlusskurs der Jiangsu Sanfame Polyester Material-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,36 CNH, was einem Unterschied von -11,61 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,48 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, weshalb die Aktie für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt. Daher wird Jiangsu Sanfame Polyester Material insgesamt als "Schlecht" bewertet.

