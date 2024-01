Jiangsu Sanfangxiang Industry Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Jiangsu Sanfame Polyester Material war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab einen Tag, an dem die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Jiangsu Sanfame Polyester Material in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,14 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,69 Prozent, was eine Underperformance von -23,84 Prozent für Jiangsu Sanfame Polyester Material bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,48 Prozent im letzten Jahr, und Jiangsu Sanfame Polyester Material lag 25,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Sanfame Polyester Material bei 113,04, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Jiangsu Sanfame Polyester Material bei 33,33 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 56,52 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Zusammenfassung der Analyse ergibt daher, dass die Stimmung der Anleger eher negativ ist, der Aktienkurs eine Unterperformance im Vergleich zur Branche und dem Sektor aufweist, die fundamentale Bewertung jedoch neutral ist und die technische Analyse ebenfalls eine neutrale Einschätzung liefert.