Jiangsu Sanfangxiang Industry Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Jiangsu Sanfame Polyester Material als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jiangsu Sanfame Polyester Material-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,63 und für den RSI25 von 55,13, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei -33,86 Prozent, was 20,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -13,76 Prozent, wobei Jiangsu Sanfame Polyester Material aktuell 20,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Jiangsu Sanfame Polyester Material liegt derzeit bei 6,38 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen und daher eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die Diskussionseinschätzung der Aktien vorgenommen. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild als "Neutral" führt.