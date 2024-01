Jiangsu Sanfangxiang Industry Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Jiangsu Sanfame Polyester Material liegt bei 113,04 und entspricht somit dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Jiangsu Sanfame Polyester Material zeigt aktuell sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis Werte, die auf eine "Neutral"-Einstufung hinweisen.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt eine negative Tendenz auf 200-Tage-Basis, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 50-Tage-Basis hingegen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Jiangsu Sanfame Polyester Material daher aufgrund fundamentaler, technischer und anlegerbezogener Kriterien mit einer "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung versehen.