Jiangsu Sanfangxiang Industry Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jiangsu Sanfame Polyester Material ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende von 6,38 % liegt Jiangsu Sanfame Polyester Material deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,46 % in der Textilien Bekleidung und Luxusgüter Branche. Daher wird die Ausschüttung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 2,66 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,35 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,65 % entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 2,47 CNH, was einer Abweichung von -4,86 % entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jiangsu Sanfame Polyester Material auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 81,82 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 56 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.