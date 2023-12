Jiangsu Sainty Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Jiangsu Sainty wird derzeit technisch analysiert, wobei der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,46 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (6,95 CNH) um +27,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,99 CNH ergibt eine positive Abweichung von +16,03 Prozent, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Bei der Einschätzung durch Anleger werden neben den harten Faktoren auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt überwiegend negative Kommentare und Befunde über Jiangsu Sainty. Zudem wurde in den vergangenen zwei Tagen vor allem über negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine Ausprägung von 71,83, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,78, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt, insgesamt also ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionen rund um das Unternehmen nahmen ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Somit erhält die Jiangsu Sainty-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des RSI.