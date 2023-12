Jiangsu Rainbow Heavy Industries, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Jiangsu Rainbow Heavy Industries hat eine Dividende von 0,98 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,52 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,54 Prozentpunkte, daher wird das Unternehmen derzeit als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wurde eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Dies zeigt sich in einer erhöhten Aufmerksamkeit über das Unternehmen und wird daher positiv bewertet. Insgesamt erhält Jiangsu Rainbow Heavy Industries in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47 liegt in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Damit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jiangsu Rainbow Heavy Industries-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.