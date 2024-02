Jiangsu Rainbow Heavy Industries-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Diana Shipping":

Der Aktienkurs von Jiangsu Rainbow Heavy Industries verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,68 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite damit um 11,95 Prozent über dem Durchschnitt (-15,62 Prozent). Im Bereich Maschinen beträgt die mittlere jährliche Rendite -16,94 Prozent, wobei Jiangsu Rainbow Heavy Industries aktuell um 13,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jiangsu Rainbow Heavy Industries zeigt eine Ausprägung von 68,79 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 70,4, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Jiangsu Rainbow Heavy Industries diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch überwiegend positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Demnach erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Rainbow Heavy Industries liegt derzeit bei 0,98 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,63 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt von 0,65 Prozent. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.