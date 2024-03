Jiangsu Rainbow Heavy Industries Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amada Holdings":

Der Aktienkurs von Jiangsu Rainbow Heavy Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,68 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -18,9 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jiangsu Rainbow Heavy Industries eine Outperformance von +15,23 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,17 Prozent im letzten Jahr, wobei Jiangsu Rainbow Heavy Industries 14,49 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangsu Rainbow Heavy Industries aktuell bei 5,29 CNH. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 4,5 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,93 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 4,56 CNH angenommen, was einer aktuellen Differenz von -1,32 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv in Bezug auf Jiangsu Rainbow Heavy Industries. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab eine überwiegend positive Bewertung des Unternehmens. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut".

Das Stimmungsbild bei Jiangsu Rainbow Heavy Industries hat sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert, wie aus der Analyse der sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider. Insgesamt erhält Jiangsu Rainbow Heavy Industries daher eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium.