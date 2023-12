Jiangsu Rainbow Heavy Industries Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Jiangsu Rainbow Heavy Industries-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,54 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,11 CNH weicht somit um -7,76 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,49 CNH unter dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von -6,92 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Jiangsu Rainbow Heavy Industries eingestellt. Es gab 13 Tage lang nur positive Diskussionen, an einem Tag waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der aktuell bei 68,97 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 68, was weiterhin als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Abschließend betrachtet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie, das mit einem Wert von 47 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt erhält die Jiangsu Rainbow Heavy Industries-Aktie somit gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein insgesamt "Neutral" Rating.