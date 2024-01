Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,49 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,71 Prozent gefallen, was einer Unterperformance von -2,78 Prozent für Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,92 Prozent, wobei Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development 2,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development beträgt 84,96, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 72,4 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development zeigte eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was auf eine "Gut"-Bewertung hindeutet. Allerdings blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Note.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch gab es verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.