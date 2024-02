Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung für Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was von unserer Analyse bestätigt wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität und Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,16 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,84 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,83 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt einen Durchschnittskurs von 9,89 CNH, was einer Abweichung von -0,51 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ein überverkauftes Signal für die Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development. Der RSI7 liegt bei 25,24 Punkten und der RSI25 bei 48,14 Punkten. Dies führt zu einer unterschiedlichen Bewertung des Wertpapiers, wobei der 7-Tage-RSI als "Gut" und der 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" und "Nahrungsmittel" liegt die Rendite von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development jeweils über der Durchschnittsrendite. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.