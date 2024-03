Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie der Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 57,14 und für den RSI25 ein Wert von 42,16, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,56 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche und 3,97 Prozent über dem Durchschnittswert des "Verbrauchsgüter"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development derzeit -0,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -11,93 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.