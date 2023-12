Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development wird derzeit basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,56 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (10,1 CNH) um -12,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 10,47 CNH, was einer Abweichung von -3,53 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien in den letzten Wochen spiegeln eine überwiegend negative Einschätzung und Stimmung in Bezug auf Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development wider. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie als "Schlecht" angemessen bewertet.

Schließlich betrachtet die technische Analyse auch den Relative Strength Index (RSI). Dieser liegt aktuell bei 93,02, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf dem RSI als "Schlecht" eingestuft.