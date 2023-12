Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,76 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -4,08 Prozent, was bedeutet, dass Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development eine Underperformance von -8,67 Prozent im Vergleich zur Branche verzeichnete. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,42 Prozent, und die Performance von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development lag 8,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development-Aktie liegt der RSI bei 51,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, welcher für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 51,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,64 CNH. Der letzte Schlusskurs von 10,5 CNH weicht somit um -9,79 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der Durchschnittswerte der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringe Abweichung von -0,38 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Für Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development wurde eine mittlere Diskussionsaktivität und eine "Neutral"-Bewertung gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.