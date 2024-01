Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI für Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development liegt bei 43,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 63,68 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -12,28 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 10,45 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-3,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,49 Prozent erzielt, was 2,73 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,57 Prozent, und Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development liegt aktuell 2,91 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.