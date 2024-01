Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Aktie von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Unter anderem wird die Kommunikation im Netz berücksichtigt, wobei die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet werden. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zur Branche "Verbrauchsgüter" ergibt sich eine Rendite von -13,49 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Rendite mit -10,22 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen und an drei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen, wobei ein Wert von 40,82 eine neutrale Einstufung ergibt. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development eine neutrale Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und den RSI.