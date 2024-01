Jiangsu Phoenix Publishing, Media Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Jiangsu Phoenix Publishing & Media-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,2 CNH lag, was einem Unterschied von -16,21 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Tage von 10,98 CNH entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 9,92 CNH (-7,26 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Phoenix Publishing & Media-Aktie zeigt einen Wert von 22 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 58,5, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, da vor allem und mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt hat. Daher ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".