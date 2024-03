Jiangsu Phoenix Publishing, Media Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten 14 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Jiangsu Phoenix Publishing & Media gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Jiangsu Phoenix Publishing & Media derzeit bei 10,61 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 11,59 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +9,24 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,74 CNH, was einer Differenz von +18,99 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich für die Aktie daher eine positive Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Jiangsu Phoenix Publishing & Media wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Jiangsu Phoenix Publishing & Media liegt bei 12,37, was als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie eine positive Bewertung.