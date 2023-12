Jiangsu Phoenix Publishing, Media Aktie: Was könnte passieren?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Jiangsu Phoenix Publishing & Media ist derzeit positiv. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden und an insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,97 CNH lag. Der aktuelle Schlusskurs von 10,27 CNH weicht somit um -6,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 10,25 CNH, was einer Neutral-Bewertung entspricht, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,2 Prozent). Somit erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Jiangsu Phoenix Publishing & Media aufgehellt. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Jiangsu Phoenix Publishing & Media zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (47) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,33) führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt spiegeln das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und der Relative Strength Index ein überwiegend neutrales bis positives Bild für die Aktie von Jiangsu Phoenix Publishing & Media wider.

