Edan Instruments Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Edan Instruments-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 40. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 56,77 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating.

Zur Stimmung und dem Buzz rund um die Aktie gilt es anzumerken, dass neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien dient. Im Falle von Edan Instruments ergibt die Untersuchung der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse des Sentiments ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Edan Instruments hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Größe zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Edan Instruments beträgt das aktuelle KGV 20. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ist dies im Durchschnitt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Anleger-Stimmung zeigen Auswertungen der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien, dass Edan Instruments in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt liefern die verschiedenen Analysen somit ein weitgehend neutrales bis leicht schlechtes Bild der aktuellen Lage der Edan Instruments-Aktie.