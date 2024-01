Jiangsu Pacific Quartz Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Jiangsu Pacific Quartz hat in den letzten Tagen einen Kurs von 85,32 CNH erreicht, was +0,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -15,42 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Jiangsu Pacific Quartz liegt bei 55,39, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 50,31 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Jiangsu Pacific Quartz eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Pacific Quartz daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Jiangsu Pacific Quartz bei -39,76 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,49 Prozent. Auch hier liegt Jiangsu Pacific Quartz mit 32,27 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.