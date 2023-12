Jiangsu Pacific Quartz Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von Jiangsu Pacific Quartz bietet Anlegern derzeit eine Dividendenrendite von 1,42 Prozent, gemessen am aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Mittelwert von 0,65 Prozent für diese Aktie und erhält daher von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich jedoch eine Rendite von -30,34 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von Jiangsu Pacific Quartz mit 23,05 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Pacific Quartz mit 7,06 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Jiangsu Pacific Quartz war in den vergangenen Tagen neutral, ohne klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Neutral"-Sentiment für Anleger.

