Jiangsu Pacific Quartz Aktie: Kaum zu glauben!

Die Dividendenrendite von Jiangsu Pacific Quartz beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,48 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Jiangsu Pacific Quartz bei -43,77 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -24,84 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Jiangsu Pacific Quartz mit 18,93 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Jiangsu Pacific Quartz eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Pacific Quartz daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen, dass sich die Stimmungslage in den letzten Monaten zunehmend verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Bezüglich der Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Insgesamt erhält die Jiangsu Pacific Quartz-Aktie daher ein "Gut"-Rating.