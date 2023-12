Jiangsu Pacific Quartz Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Jiangsu Pacific Quartz-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage berechnet wird. Dieser Durchschnitt beträgt 102,88 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 87,38 CNH, was einem Unterschied von -15,07 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 86,48 CNH wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Pacific Quartz-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Pacific Quartz-Aktie also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Beim 25-Tage-RSI liegt die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält die Jiangsu Pacific Quartz-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.