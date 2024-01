Jiangsu Pacific Quartz Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Jiangsu Pacific Quartz auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jiangsu Pacific Quartz in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Jiangsu Pacific Quartz hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Wir betrachten den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Jiangsu Pacific Quartz-Aktie beträgt aktuell 101,67 CNH. Der letzte Schlusskurs (81,81 CNH) liegt deutlich darunter (-19,53 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Jiangsu Pacific Quartz eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 85,86 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,72 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Jiangsu Pacific Quartz auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,42 Prozent und liegt damit 0,5 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 0,92). Die Redaktion vergibt deshalb eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Jiangsu Pacific Quartz. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jiangsu Pacific Quartz. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 43,94 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jiangsu Pacific Quartz wird damit insgesamt mit "Neutral" bewertet.