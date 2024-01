Jiangsu Pacific Quartz Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Jiangsu Pacific Quartz war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Jiangsu Pacific Quartz mit einem aktuellen Wert von 5,63 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ist die Performance der Aktie von Jiangsu Pacific Quartz in den letzten 12 Monaten um -39,76 Prozent zurückgegangen. Dies bedeutet eine Unterperformance von -34,21 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors von 14,52 Prozent liegt die Aktie sogar um 54,27 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bezüglich Jiangsu Pacific Quartz zu verzeichnen war. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.