Jiangsu Pacific Precision Forging Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Jiangsu Pacific Precision Forging liegt bei 60,7, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Jiangsu Pacific Precision Forging beträgt derzeit 1,07 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,64 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Jiangsu Pacific Precision Forging in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt somit eine positive Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell ein normales Maß an Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangsu Pacific Precision Forging bei 12,4 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,15 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -18,15 % und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,82 CNH, was einer Distanz von -6,19 % entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.