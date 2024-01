Jiangsu Pacific Precision Forging Aktie: Es geht auch anders!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger finanzieller Indikator, um die Attraktivität einer Aktie zu bewerten. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Jiangsu Pacific Precision Forging hat ein KGV von 24,53, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Jiangsu Pacific Precision Forging in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. Dies spiegelte sich in einer überwiegend negativen Diskussion wider, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Jiangsu Pacific Precision Forging-Aktie sowohl über die letzten 200 Handelstage als auch über die letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Jiangsu Pacific Precision Forging mit 0,95 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Aktie auf der Basis fundamentaler, Anleger- und technischer Kriterien eine eher negative Tendenz, die Anleger sollten daher vorsichtig sein.