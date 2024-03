Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture ist insgesamt sehr positiv, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vorwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 124,58 ähnlich dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zum Aktienkurs anderer Unternehmen in der "Maschinen"-Branche verzeichnete Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,57 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,03 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -15,46 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture um 16,11 Prozent hinter diesem Wert zurückblieb. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture liegt bei 0 Prozent und damit 1,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 1 Prozent in der "Maschinen"-Branche wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.