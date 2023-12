Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Cingulate Inc":

Der Aktienkurs von Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie damit 26,15 Prozent unter dem Durchschnitt (0,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 0,4 Prozent, und Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture liegt aktuell 26,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Analysten haben die sozialen Plattformen für Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den vergangenen vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture verzeichnet, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture-Aktie beträgt aktuell 84, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,28, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture damit ein "Schlecht"-Rating.

