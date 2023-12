Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Aktie: So könnte es weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture liegt das aktuelle KGV bei 124, während vergleichbare Unternehmen im Maschinenbereich im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Basierend auf fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung. Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture liegt bei 52,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen weist mit 55,74 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung basierend auf dem Relative Strength-Index.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture-Aktie bei 3,25 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 2,96 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,07 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.