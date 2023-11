Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture hat derzeit ein KGV von 124,58, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Einschätzungen zu Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture in den sozialen Medien sind größtenteils positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt positive Meinungen und Themen zu dem Unternehmen geäußert. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Die Aktie scheint also angemessen bewertet zu sein, basierend auf der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Aktien liegt die Rendite von Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture mit -23,46 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche ist die Performance mit -23,69 Prozent deutlich niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture ist derzeit negativ und weicht um -1,47 Prozent vom Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen ab. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.